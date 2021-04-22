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حجم التبرعات عبر حملة منصة إحسان يتجاوز الـ 357 مليون ريال

حجم التبرعات عبر حملة منصة إحسان يتجاوز الـ 357 مليون ريال

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حجم التبرعات عبر حملة منصة إحسان يتجاوز الـ 357 مليون ريال

حجم التبرعات عبر حملة منصة إحسان يتجاوز الـ 357 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=975411
المناطق - الرياض:

بينت أرقام محدثة اليوم الخميس أن حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان وصل إلى أكثر من 357 مليون ريال.

ودشنت إحسان الجمعة الماضية الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة، حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة, وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

يُشار إلى أن منظومــــة إحســــان الصادرة بالأمر السامي رقم ( 48019 ) جاءت لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلــــول التقنيــــة المتقدمــــة وبنــــاء منظومــــة فاعلــــة عبــــر الشــــراكات مــــع القطاعــــات الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، بهــــدف تعزيــــز دور المملكــــة العربيــــة الســــعودية الريــــادي فــــي الأعمــــال التنمويــــة والخيريــــة، ورفــــع مســــاهمة القطــــاع غيــــر الربحــــي فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي.

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