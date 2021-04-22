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الصحة تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتُعلن تسجيل (1028) حالة مؤكدة

“الأرصاد”: أمطار رعدية على الطائف وميسان حتى العاشرة مساءً

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“الأرصاد”: أمطار رعدية على الطائف وميسان حتى العاشرة مساءً

“الأرصاد”: أمطار رعدية على الطائف وميسان حتى العاشرة مساءً
http://almnatiq.net/?p=975414
المناطق - واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على الطائف وميسان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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