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صحة الشرقية تواصل حملة “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك”

صحة الشرقية تواصل حملة “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك”
http://almnatiq.net/?p=975420
المناطق - فتحيه عبدالله:

بتوجيه من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لاطلاق حملة معتمدين عليك التوعوية، نفذت صحة الشرقية وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية ، الحملة التوعوية “معتمدين عليك.. وعلى خطوتك” الموجهة لأهالي المنطقة الشرقية، لتوعيتهم بضرورة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وقد نفذت صحة الشرقية أكثر من 80 جولة على عدد من مدن الشرقية شملت “الدمام والخبر والظهران” لتوعية أصحاب المحلات والعاملين فيها والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت المتعلقة بالصحة العامة في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية من خلال تطبيق توكلنا وأيضا فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من تعقيم الاسطح ووجود تباعد بين الطاولات، وحثهم على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وشهدت الجولات الميدانية تفاعل كبير من أصحاب المنشآت الذين أبدوا تعاونهم الكبير مع الحملة لوقاية المجتمع من فيروس كورونا.

وأكدت صحة الشرقية على استمرار الجولات الميدانية ضمن الحملة التوعية وذلك لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.

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