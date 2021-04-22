البرلمان العربي يتبنى مبادرتي سمو ولي العهد “السعودية الخضراء ” و”الشرق الأوسط الأخضر”

المناطق - الرياض:

أعلن البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، اليوم، تبنيه مبادرتي “السعودية الخضراء”، و”الشرق الأوسط الأخضر” اللتين أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لما لهما من أهمية كبرى لحماية الأرض والطبيعة، والحد من المخاطر التي تواجهها ودورهما الكبير في الحفاظ على التوازن البيئي والحد من مخاطر المناخ.



وذكر البرلمان العربي، أن هذه الخطوة تأتي بناء على مقترح تقدم به رئيس البرلمان العربي انطلاقا من اهتمام البرلمان في مرحلته الجديدة بالقضايا البيئية وتعزيز القدرات والفرص لتحقيق التنمية المستدامة.



كما ثمنت الدكتورة مستورة الشمري رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، المبادرة الكريمة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان لحماية البيئة، مشيدة في الوقت ذاته بمقترح رئيس البرلمان العربي عادل العسومي وتبنيه للمبادرتين والتي تعكس اهتمامه بحماية البيئة والتفاعل مع القضايا الدولية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم.



وأوضحت “الشمري”، أن اللجنة التي ترأسها خلصت في توصياتها إلى العمل على وضع آلية أو إطار تشريعي لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة تماشيا مع هذه المبادرات الهامة التي تعكس حرص البرلمان العربي على دعم القضايا البيئية، وتكليف الأمانة العامة للبرلمان العربي بإعداد مذكرة حول التشريعات العربية ذات الصلة بحماية البيئة وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.