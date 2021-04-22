الفوانيس الرمضانية تزين شوارع ومحلات الباحة خلال شهر رمضان‎

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اعتلت الفوانيس بضوئها الذهبي الخافت شوارع ومحلات أرجاء منطقة الباحة، لتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية شهر رمضان الذي تنهض فيه الأنفس للتقرب إلى الله عز وجل ونيل رضوانه.

وفي ظل الأجواء المناخية اللطيفة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام بسبب هطول الأمطار مِن المتوسطة إلى الغزيرة، يتسابق الصائمون في شهر رمضان إلى المبادرة والتنافس في عمل الخيرات بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة لتوزيع وجبات الإفطار على المسافرين مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وعلى جنبات الطرق في مدينة الباحة وقراها تنتشر البسطات الرمضانية المشتملة على الأكلات والخضراوات والعصائر التي تجد إقبالاً كبيراً من المتسوقين، إضافة إلى عروض منتجات مزارع الباحة الزاخرة بالفواكهة الصيفية الطازجة.