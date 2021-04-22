نجاح زراعة حالبين بالمنظار لطفل بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال

المناطق - عسير:

نجح فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، في إجراء عملية نوعية لزراعة حالبين لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات كان يعاني من ارتجاع وندبات بالكليتين والتهابات متكررة، كأول عملية من نوعها تجرى في المنطقة.

وأجريت العملية بواسطة المنظار الجراحي عبر فريق متخصص بقيادة استشاري جراحة الكلى والمسالك لدى الأطفال بمدينة الملك فيصل الطبية الدكتور خالد الضبعان، و بمشاركة استشاري التخدير الدكتور عبدالحميد شحاتة، والطبيب مقيم بجراحة المسالك الدكتور نزال الثامر، وفنيّ العمليات الجراحية محمد العمري ومشعل الشهراني، وأخصائي التخدير رائد الشهري وفنية التمريض نهى القحطاني.

وقد غادر الطفل – بفضل الله – المستشفى بصحة جيدة.