“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

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أكدت وزارة الصحة , ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

‏وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1055) حالة مؤكدة وتعافي (1086) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9776) منها (1182) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (409093) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (392448) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6869) حالة .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏