أكثر من 3 مليون فحص مخبري أجرتها أقسام المختبر بصحة جازان خلال الربع الأول من العام 2021

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أجرت أقسام المختبر بمستشفيات صحة جازان 3892718 فحص مخبري خلال الربع الأول من العام الميلادي 2021.

وذكرت صحة جازان بأن عدد الفحوصات التي أجراها قسم المختبر بمستشفى الملك فهد بلغ 2335018 فحص مخبري وبلغ عدد الفحوصات التي أجراها قسم المختبر بمستشفى الأمير محمد بن ناصر 327452 فحص مخبري وبلغ عدد الفحوصات التي أجراها قسم المختبر بمستشفى صبيا العام 229542 فحص مخبري وبلغ عدد الفحوصات التي أجراها قسم المختبر بمستشفى صامطة العام 216218 فحص مخبري بالإضافة لـ 784489 فحص مخبري أجرته أقسام المختبر بالمستشفيات الأخرى.