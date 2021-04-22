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ندوة الخدمات اللوجستية بالهيئة الملكية تناقش التنسيق بين الشركات الصناعية ومبادراتها ومقدمي الخدمات

ندوة الخدمات اللوجستية بالهيئة الملكية تناقش التنسيق بين الشركات الصناعية ومبادراتها ومقدمي الخدمات

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ندوة الخدمات اللوجستية بالهيئة الملكية تناقش التنسيق بين الشركات الصناعية ومبادراتها ومقدمي الخدمات

ندوة الخدمات اللوجستية بالهيئة الملكية تناقش التنسيق بين الشركات الصناعية ومبادراتها ومقدمي الخدمات
http://almnatiq.net/?p=975472
الجبيل الصناعية - المناطق

نظمت الهيئة الملكية بالجبيل مساء أمس الأربعاء وعبر الاتصال المرئي ندوة عن الخدمات اللوجستية شارك بها كل من الهيئة الملكية بالجبيل،  وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)،  وشركة أجليتي،  وشركة صدارة للكيماويات. 

 حيث هدفت إلى اطلاع المشاركين على جهود الهيئة الملكية في تطوير منطقة الخدمات اللوجستية وما تتميز به من مقومات جاذبة وممكنة للاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية في هذا المجال.  كذلك تسليط الضوء على أبرز التقنيات والتطبيقات الابتكارية الحديثة المطبقة بالشركات اللوجستية العالمية.

 هذا وقد ناقشت الندوة أفضل الممارسات المتعلقة في الخدمات اللوجستية ‫،  والتعريف بالبنية التحتية لمنطقة الجبيل اللوجستية،  ومشاريع شبكات السكك الحديدية الحالية والتوسعية،  وتحقيق التنسيق السلس بين الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية ومقدمي الخدمات

 حيث ألقى في بداية الندوة مدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل م.  أحمد محمد حسن نظرة شاملة عن التطور في مدينة الجبيل الصناعية والبنى التحتية للمدينة من شبكات خطوط الأنابيب،  وشبكة السكة الحديدية كذلك حجم الاستثمارات والإنتاج العام بالمدينة،  والقطاع اللوجستي على وجه الخصوص وخطط ومبادرات الهيئة الملكية للعمل على أن تكون مدينة الجبيل الصناعية من المراكز اللوجستية الأكثر كفاءة في العالم لتقديم مختلف الخدمات اللوجستية للقطاع الصناعي.

 عقب ذلك تحدث مدير عام القطاع اللوجستي ببرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وأمين لجنة الخدمات اللوجستية ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) موسى البارقي عن القطاع اللوجستي على المستوى الوطني والمبادرات في هذا المجال. 

 فيما تطرق نائب الرئيس للتطوير المؤسسي والمبادرات الاستراتيجية بشركة أجليتي وليد خوري عن مبادرات شركة أجليتي على المستوى العالمي وعلى مستوى المملكة وأحدث التقنيات في القطاع اللوجستي عالمياً

 وركز مشرف عمليات السكك الحديدية بشركة صدارة للكيميائيات أحمد باحسين على العمليات اللوجستية بشركة صدارة ونمو حجم القطاع اللوجستي بالشركة.

 بدوره تحدث رئيس قسم التخطيط والمواصفات الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل أحمد البلوي عن العمليات والخدمات اللوجستية بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين وبمواني الجبيل ورأس الخير.

 فيما قدم قسم خدمات ممرات الأنابيب اللوجستية بالهيئة الملكية بالجبيل والذين تمثلوا في كلا من حمزة الزهراني وهاني العنزي عرض عن الفرص الاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية وتحليل الخدمات المطلوبة من قبل الصناعات بالمدينة والخدمات اللوجستية المقدمة من قبل مزودي الخدمات اللوجستية.

 وفي نهاية الندوة فتح المجال لاستقبال الاستفسارات من المشاركين والحضور حول ما تم طرحه.

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