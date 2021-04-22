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أمانة المدينة ترفع 19000طن من النفايات وتقوم بأكثر من 3000 جولة رقابية

أمانة المدينة ترفع 19000طن من النفايات وتقوم بأكثر من 3000 جولة رقابية

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أمانة المدينة ترفع 19000طن من النفايات وتقوم بأكثر من 3000 جولة رقابية

أمانة المدينة ترفع 19000طن من النفايات وتقوم بأكثر من 3000 جولة رقابية
http://almnatiq.net/?p=975475
المناطق - واس

تواصل أمانة المدينة المنورة والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية وأعملها الميدانية لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيقها.
وبلغت الجولات الرقابية للأمانة والبلديات التابعة لها خلال أسبوع بالمدينة المنورة , 3915 جولة قامت خلالها بمخالفة 48 منشأة تجارية, وإشعار 110منشأة , كما قامت برفع أكثر من 19000طن من النفايات , وطهرت 125918 آلية , فيما بلغت آليات الإصحاح البيئي المستخدمة لدى الأمانة 832 آلية .

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