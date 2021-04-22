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المجلس العربي للمياه: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي

المجلس العربي للمياه: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي
http://almnatiq.net/?p=975481
المناطق - واس

شدد المجلس العربي للمياه على حماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة وفي الأراضي العربية المحتلة، مؤكدًا أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليوم في ختام احتفاليته بـ “اليوم العالمي”، و”اليوم العربي” للمياه.
وحذر المجلس من استمرار تفاقم العجز المائي العربي، ودخول 14 دولة عربية ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم حتى صارت المنطقة العربية أكبر منطقة عجز مائي وغذائي في العالم، وهو ما يمثل ناقوس خطر لابد من استماع العقل له.
وطالب بضرورة الإسراع بتنفيذ مخطط شامل للتحرك على المستويين القطري والقومي وفق استراتيجيات تضمن مواجهة العجز المائي العربي وتلبية كافة الاحتياجات من المياه في المستقبل مع تحقيق إدارة سليمة للموارد المائية العربية المتاحة وضمان تنمية مستدامة.

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