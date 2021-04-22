بلدية وادي جازان تنفذ مشروع سفلتة وصيانة بالمركز

المناطق - جازان

شرعت بلدية وادي جازان في تنفيذ مشروع صيانة وسفلتة الشوارع في قرى المركز.



وأوضح رئيس البلدية مفرح بن محمد الألمعي أن البلدية قامت خلال الأسبوعين الماضية بصيانة وإصلاح (450) متر مربع من حفر الشوارع في قرى وادي جازان ، كما تنفذ حالياً أعمال سفلتة وصيانة بعض الشوارع في قرية البديع والقرفي وقرية سلامة الدراج وقرية الخشابية هذا بالإضافة إلى ردم وسفلتة مواقف الحديقة العامة في قرية الواصلي. وقال الألمعي أن أعمال البلدية تسعى جاهدة بأن تحظى قرى مركز وادي جازان كافة بأفضل الخدمات التنموية بما يتوافق مع طموح ومتطلبات الأهالي.



