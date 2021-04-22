أهالي مدينة عرعر يشاركون بتوصيل وجبات “مشروع إفطار الصائمين” لمنازل المستفيدين

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تقدم جمعية ساعد الخيرية بعرعر أكثر من 700 وجبة يومياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ إجمالي ما تم توزيعه منذ بداية شهر الخير حتى اليوم ما يقارب 5000 وجبة .

ويعد مشروع إفطار الصائمين من المشاريع الخيرية التي يحرص أهالي مدينة عرعر في المشاركة فيها وتوزيعها على مستفيديها من المقيمين من جنسيات مختلفة في أجواء روحانية وأخوية بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجر الصائمين .

وعمدت الجمعيات الخيرية باستخدام التوصيل المنزلي لوجبات إفطار الصائم للعمال ومنازل الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك، بدلاً من إقامة الخيم الرمضانية، وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

