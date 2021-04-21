احدث الأخبار

إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال
منطقة القصيم
 “توعية الجاليات” بمحافظة الطائف تفعل مناشطها وأعمالها الخيرية في شهر رمضان
منطقة مكة المكرمة
 الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا
أبرز المواد
 أهالي مدينة عرعر يشاركون بتوصيل وجبات “مشروع إفطار الصائمين” لمنازل المستفيدين
منطقة الحدود الشمالية
 أمير المدينة المنورة يقف على أعمال الجهات الحكومية والأهلية المعنية في خدمة قاصدي المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … مسجد التويم بالمجمعة الذي يعود للقرن الثامن الهجري
منطقة الرياض
 بلدية وادي جازان تنفذ مشروع سفلتة وصيانة بالمركز
منطقة جازان
 المجلس العربي للمياه: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10134 نقطة
أبرز المواد
 أمانة المدينة ترفع 19000طن من النفايات وتقوم بأكثر من 3000 جولة رقابية
منطقة المدينة المنورة
 ندوة الخدمات اللوجستية بالهيئة الملكية تناقش التنسيق بين الشركات الصناعية ومبادراتها ومقدمي الخدمات
المنطقة الشرقية
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال

إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال

منطقة القصيم
“توعية الجاليات” بمحافظة الطائف تفعل مناشطها وأعمالها الخيرية في شهر رمضان

“توعية الجاليات” بمحافظة الطائف تفعل مناشطها وأعمالها الخيرية في شهر رمضان

منطقة مكة المكرمة
الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أبرز المواد
سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا

سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا

أبرز المواد

إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال

إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال
http://almnatiq.net/?p=975512
المناطق - واس

نظم برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إمارة المنطقة لقاءً لرواد ورائدات الأعمال، بمشاركة 50 شاباً وفتاة من المهتمين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف نشر الثقافة الريادية وإثراء مجتمع الأعمال بما يحقق لهم مستهدفاتهم الاقتصادية والصناعية، الذي يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، لدعم رواد و رائدات الأعمال بالمنطقة.
وأكد أمين عام برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإمارة القصيم احمد المشيقح على أهمية الدور الفعال الذي يقدمه رواد ورائدات الأعمال في المنطقة من خلال تطوير ودعم البرامج والمشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى توجيهات سمو أمير القصيم لدعم رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة، بما يعكس الصورة المشرفة لرائد الأعمال وتفوقه في إيجاد الوظائف .
وحث أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعاون فيما بينهم ونشر ثقافة ريادة الأعمال، كما استعرض أهداف وآليات البرنامج لدعم بيئة ريادة الأعمال، متطرقاً إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بهدف تطوير بيئة الصناعة في منطقة القصيم ورفع نسبة المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم من رواد ورائدات أعمال المنطقة, وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي بالمنطقة.
و استمع الحضور لمقترح بناء استراتيجية تطوير بيئة الأعمال وسرد للميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة كانخفاض التكلفة الاستثمارية نسبة للمناطق الرئيسية ومقرها الجغرافي الذي يربطها بمناطق المملكة، بالإضافة إلى الميزة النسبية في التمور والمنتجات الزراعية والتي تشكل نقاط جذب للمستثمرين المحليين والدوليين.
وختم اللقاء بورشة عمل ناقش فيها الحضور تطلعاتهم وخططهم لحاضر ومستقبل بيئة ريادة الأعمال بالمنطقة مستنيرين ومستشهدين بحرص ودعم سمو أمير المنطقة لهم في تحقيق هذه التطلعات لإيجاد فرص استثماريه جديده لاستقطاب الاستثمار نظراً لما تزخر به المنطقة من ميز تنافسيه مهمه.

روابط ذات صلة

مذبوحات مسلخ أمانة القصيم تتجاوز (11) ألف في الاسبوع الاول من رمضان

مذبوحات مسلخ أمانة القصيم تتجاوز (11) ألف في الاسبوع الاول من رمضان
أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بالرس

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي للجنة أصدقاء المرضى بالرس
أمير القصيم يطلع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع مستشفى أمراض الكبد ببريدة

أمير القصيم يطلع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع مستشفى أمراض الكبد ببريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*