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صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي عن السمنة في سوق ربيع حفر الباطن

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي عن السمنة في سوق ربيع حفر الباطن

المنطقة الشرقية
إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال

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صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي عن السمنة في سوق ربيع حفر الباطن

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي عن السمنة في سوق ربيع حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=975517
المناطق - حفرالباطن

أقامت صحة حفر الباطن ركن توعوي وتثقيفي في سوق ربيع حفر الباطن في هلا مول عن السمنة وذلك لرفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بأسباب ومخاطر السمنة، وطرق الوقاية وأهمية أتباع نمط حياة صحي في شهر رمضان ،بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر ومحيط الخصر لمرتادي السوق وتشجيعهم على الكشف المبكر للحد من معدلات انتشارها ومضاعفاتها بين جميع فئات المجتمع وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمصابين بالسمنة.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها المستمر في تقديم البرامج التوعوية لتعزيز صحة المجتمع من خلال الحد من انتشار داء السمنة لدى جميع فئات المجتمع.

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