احدث الأخبار

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك
منطقة تبوك
 ‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تودع 2.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
منطقة الجوف
 صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي عن السمنة في سوق ربيع حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال
منطقة القصيم
 “توعية الجاليات” بمحافظة الطائف تفعل مناشطها وأعمالها الخيرية في شهر رمضان
منطقة مكة المكرمة
 الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا
أبرز المواد
 أهالي مدينة عرعر يشاركون بتوصيل وجبات “مشروع إفطار الصائمين” لمنازل المستفيدين
منطقة الحدود الشمالية
 أمير المدينة المنورة يقف على أعمال الجهات الحكومية والأهلية المعنية في خدمة قاصدي المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية … مسجد التويم بالمجمعة الذي يعود للقرن الثامن الهجري
منطقة الرياض
 بلدية وادي جازان تنفذ مشروع سفلتة وصيانة بالمركز
منطقة جازان
 المجلس العربي للمياه: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي
أبرز المواد
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك

منطقة تبوك
‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تودع 2.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تودع 2.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات

منطقة الجوف
صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي عن السمنة في سوق ربيع حفر الباطن

صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي عن السمنة في سوق ربيع حفر الباطن

المنطقة الشرقية
إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال

إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال

منطقة القصيم

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك
http://almnatiq.net/?p=975523
المناطق - تبوك

وقع معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، ومعالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح رئيس جامعة تبوك اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة حائل وجامعة تبوك، وتم توقيع الاتفاقية عن بُعد، بحضور عددٍ من وكلاء الجامعتين.

وشملت الاتفاقية تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي، والتعاون في مجال الخدمات الاستشارية، وخدمات التدريب، والأبحاث العلمية الأكاديمية وتحكيمها، بالإضافة إلى تقنية ونظم المعلومات، ومجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبرامج الدراسات العليا. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من تفعيل أوجه التعاون بين الجامعات السعودية للتعاون المشترك في المجالات المختلفة التي تحقق أهداف التعليم الجامعي.

روابط ذات صلة

شرطة تبوك تلقي القبض على مواطن ارتكب جريمة قتل

شرطة تبوك تلقي القبض على مواطن ارتكب جريمة قتل
المسؤولية الاجتماعية في نيوم تطلق ثلاث مبادرات لدعم أهداف التنمية المستدامة احتفاءً باليوم العالمي للإبداع والابتكار

المسؤولية الاجتماعية في نيوم تطلق ثلاث مبادرات لدعم أهداف التنمية المستدامة احتفاءً باليوم العالمي للإبداع والابتكار
أمانة تبوك تضبط ثلاثة منازل , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة

أمانة تبوك تضبط ثلاثة منازل , تُحضّر فيها الأطعمة وتُخزّن بطرق مخالفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*