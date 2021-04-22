توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك

المناطق - تبوك

وقع معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، ومعالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح رئيس جامعة تبوك اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة حائل وجامعة تبوك، وتم توقيع الاتفاقية عن بُعد، بحضور عددٍ من وكلاء الجامعتين.

وشملت الاتفاقية تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي، والتعاون في مجال الخدمات الاستشارية، وخدمات التدريب، والأبحاث العلمية الأكاديمية وتحكيمها، بالإضافة إلى تقنية ونظم المعلومات، ومجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وبرامج الدراسات العليا. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من تفعيل أوجه التعاون بين الجامعات السعودية للتعاون المشترك في المجالات المختلفة التي تحقق أهداف التعليم الجامعي.

