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تضمنت التبرع ب 100 جهاز تحلية لأسر الجمعية

تعاون مشترك بين إنسان وشركة النبع النقي

تعاون مشترك بين إنسان وشركة النبع النقي
http://almnatiq.net/?p=975528
المناطق - الرياض

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” اتفاقية تعاون مشترك مع شركة النبع النقي للتجارة، ووقع الاتفاقية عن الجمعية م. محمد علي الياسين المدير العام ، وعن الشركة أ. مشعل الحارثي – المدير العام
وتضمنت الاتفاقية التبرع بـ 100 جهاز تحلية مياه لأسر الجمعية شاملة الصيانة الدورية لمدة (3) سنوات، و قطع الغيار . إضافة إلى توظيف الراغبين من أبناء الجمعية لدى الشركة.

من جانبه قدم م. الياسين شكره وتقديره لشركة النبع النقي للتجارة على هذه المبادرة الهادفة لخدمة الأيتام ، والتي تأتي انطلاقا من دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية . واستشعارهم بفئة أبنائهم الأيتام، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وأضاف المدير العام أن هذه الاتفاقية تأتي حرصا من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، وتحقيقاً للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أسر الجمعية.
مشيرا أن مثل هذه الاتفاقيات لها أثر كبير على أسر الجمعية لكونها تلبي جزء من احتياجاتهم. كما أنها تجسد التكاتف والتعاون الذي حث عليه الدين الحنيف والقيم الإسلامية

من جهته أعرب أ. مشعل الحارثي عن بالغ سروره بهذا التعاون المشترك بين الجمعية والشركة ، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة 2030 ، وبيّن أن دعم الأيتام الأعزاء واجب اجتماعي ووطني، ويعد تجسيدا للتكافل الاجتماعي. وتحقيقاً للحمة الوطنية والتآزر بين فئات المجتمع .

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