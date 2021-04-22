روافد النُصبة الخيرية تطلق حملة توزيع الدفعة الثانية من السلال الرمضانية

المناطق- أملج- فايز السميري:

أطلقت مساء أمس الأربعاء جمعية روافد النصبة الخيرية بمحافظة املج حملة توزيع الدفعة الثانية من السلال الرمضانية حيث قام عدد من العاملين والمتطوعين بالجمعية بتوزيع وتسليم السلال الغذائية للأسر المستفيدة في قرى ( القرص والنصبة وسمنه وفهي) ، وياتي ذلك حرصً من مسؤولي الجمعية على دعم الأسر والافراد المستفيدين والمسجلين في تلك القرى والأحياء التابعة للجمعية وتغطية لأحتياجاتهم الأساسية من مواد غذائية ومستلزمات رمضانية .

من جانبه دعت الجمعية ميسوري الحال والخيرين إلى دعم مثل هذه المشاريع والبرامج، لما فيها من تعزيز للعمل الخيري والتكافلي بين اطياف المجتمع، كما تعد اعمال العطاء والبذل في هذا الشهر المبارك من صالح الأعمال وأكرمها عند الله التي ندب إليها ديننا الحنيف.