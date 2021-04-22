البريد السعودي يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال

المناطق – فتحيه عبدالله

أكد المشرف العام على الشؤون التجارية في مؤسسة البريد السعودي المهندس عبدالله الجالي، أن البريد يسعى ليكون الذراع اللوجيستي للتجارة في المملكة والرقمنة الحكومية وذلك بهدف تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء.

وقال الجالي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الاتصالات والتقنية مساء الأربعاء 21 أبريل 2021، بأن البريد السعودي وخلال الفترة المقبلة سيكون شريكا في صناعة النجاحات مع قطاع الأعمال حيث يزخر القطاع اللوجستي في المملكة بالعديد من الفرص الاستثمارية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

وأوضح الجالي خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس لجنة الاتصالات والتقنية المهندس أحمد الحسين، بأن مؤسسة البريد السعودي وضمن رؤيته التي تؤكد على أن يكون البريد البطل الوطني في الحلول البريدية واللوجستية مع توفير قيمة مضافة للعملاء وربط المملكة بالعالم، يمر عبر رحلة تحول كبيرة تستلزم إعادة تشكيل الصناعة البريدية واللوجستية، ومواكبة التغير في توجهات العملاء والتركيز على مستوى خدمتهم والتحلي بأسلوب التفكير التجاري.

وأشار الجالي إلى أن البريد قام بتطوير استراتيجية تشغيلية للتأكد من توائم وتكامل تصميم الشبكة لدعم طموحات الدولة لرؤية 2030، مبينا بان المؤسسة تقدم خدماتها لقطاع الأعمال عبر منصة إلكترونية صممت لتقديم الخدمات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمكنها من شحن الطرود بسهولة وبأسعار تنافسية مع توفير خدمة تتبع كامل للشحنات وتاريخ الإرساليات، إضافة على ذلك تقديم الحلول الرقمية مثل الناشر التجاري وغيرها وصناديق البريد الرقمية، يدعمها شبكة واسعة من الفروع والمواقع لاستلام أو تسليم الطرود، مما يجعلها منصة تجارية كبيرة لخدماتنا المستقبلية.

وأبان الجالي بأن البريد السعودي يهتم بقيادة السوق للتفكير بشكل مختلف وتطوير عروض لمنتجات تنافسية، ودعم احتياجات العملاء من خلال تنويع الخدمات والتوجه نحو التجارة الإلكترونية والأسواق المجاورة، بالإضافة الى اعتماد التقنيات الرقمية بشكل جوهري لزيادة فعالية المجموعة، وأيضا مشاركة الأصول المتاحة من موارد بشرية أو أنشطة لوجستية داخل منظومة البريد لزيادة الاستفادة منها، لافتا الى عدد من الفرص الاستثمارية الرئيسية المخطط لها في عدد من المجالات والتي تتمثل في إنشاء مراكز فرز ومعالجة متقدمة وتجديد شبكات النقل والتشغيل وإعادة تصميم شبكة التجزئة وعرض خدمات رقمية ولوجستية جديدة وتحسين تجربة العملاء.

وقال الجالي بأن قطاع الأعمال في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص يتواصل مع المؤسسة ويقدم الخدمات المتنوعة، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال يتميز بالمرونة والتطور والتفاعل دائما مع الخدمات التي يقدمها البريد، ومبينا عددا من الشراكات والفرص الاستثمارية التي تدعم موضوع التحول في الرقمنة والقطاع اللوجستي، والخدمات المالية والحكومية.