احدث الأخبار

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند
أبرز المواد
 البريد السعودي يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال
الاقتصاد
 روافد النُصبة الخيرية تطلق حملة توزيع الدفعة الثانية من السلال الرمضانية
منطقة تبوك
 ‏إمارة ⁧‫الجوف‬⁩ ترصد مروجي الإشاعات عبر مواقع التواصل
منطقة الجوف
 تعاون مشترك بين إنسان وشركة النبع النقي
منطقة الرياض
 توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي حائل وتبوك
منطقة تبوك
 ‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تودع 2.5 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات
منطقة الجوف
 صحة حفر الباطن تقيم ركن توعوي عن السمنة في سوق ربيع حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 إمارة القصيم تنظم لقاءاً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة 50 رائدا ورائدة اعمال
منطقة القصيم
 “توعية الجاليات” بمحافظة الطائف تفعل مناشطها وأعمالها الخيرية في شهر رمضان
منطقة مكة المكرمة
 الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
أبرز المواد
 سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا
أبرز المواد
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند

أبرز المواد
البريد السعودي يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال

البريد السعودي يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال

الاقتصاد
روافد النُصبة الخيرية تطلق حملة توزيع الدفعة الثانية من السلال الرمضانية

روافد النُصبة الخيرية تطلق حملة توزيع الدفعة الثانية من السلال الرمضانية

منطقة تبوك
‏إمارة ⁧‫الجوف‬⁩ ترصد مروجي الإشاعات عبر مواقع التواصل

‏إمارة ⁧‫الجوف‬⁩ ترصد مروجي الإشاعات عبر مواقع التواصل

منطقة الجوف

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند

الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند
http://almnatiq.net/?p=975541
المناطق - وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، يوم الخميس، عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند، في إطار جهود كبح وباء كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فإن القرار يشمل الناقلات الوطنية والأجنبية القادمة من الهند، وكذلك ركاب العبور (الترانزيت) القادمين منها، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى الهند.

وأشارت الهيئة، في بيان أصدرته الخميس، أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

ويسري القرار اعتبارا من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين.

وأكدت الهيئة استثناء رعايا دولة الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار، على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا لمدة 10 أيام وفحص PCR في المطار، وكذلك في اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة.

وتشمل الإجراءات خفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن يتم قبول الفحوص الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code .

وجاء القرار استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار جائحة “كوفيد–19”.

وقالت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي في الهند، وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج الدولة التي تراقب تطورات الأوضاع بشكل مستمر للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.

وأهابت الهيئة بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية، دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

روابط ذات صلة

الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

الإمارات والبحرين تدينان محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا

سماحة مفتي عام المملكة يؤكد أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا
المجلس العربي للمياه: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي

المجلس العربي للمياه: الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي العربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*