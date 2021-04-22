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بلدية بيشة: افتتاح السوق الرمضاني بمشاركة جهات حكومية و٩٠ أسرة منتجة

بلدية بيشة: افتتاح السوق الرمضاني بمشاركة جهات حكومية و٩٠ أسرة منتجة

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بلدية بيشة: افتتاح السوق الرمضاني بمشاركة جهات حكومية و٩٠ أسرة منتجة

بلدية بيشة: افتتاح السوق الرمضاني بمشاركة جهات حكومية و٩٠ أسرة منتجة
http://almnatiq.net/?p=975544
المناطق - عسير

افتتح محافظ بيشة الأستاذ سعيد بن ناصر الطلوق، السوق الرمضاني الأول الذي تنظمة وتشرف عليه بلدية بيشة بمشاركةِ غرفة بيشة وبنك التنمية الاجتماعي.
وفي ذات السياق، قال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان إن البلدية واللجنة المعنية بالتنظيم والإشراف أنهت جميع الترتيبات التنظيمية والعملية للسوق بعد تهيئته والوقوف على الموقع العام ومواقع الكشكات الخاصة بالأسر، مؤكدًا أن السوق الرمضاني هو الأول في محافظة بيشة وجاء بعد اجتماعات المجلس البلدي وعدة لجان معنية بالسوق مع الشراكة المجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية.
وأضاف ابن جلبان أن عدد الأسر المشاركة وصل إلى ٩٠ أسرة منتجة من أهالي المحافظة، مفيدًا أن السوق يشهد حضور ومشاركة ٢٥ متطوعًا ومتطوعة ضمن مبادرات البلدية المجتمعية التطوعية من خلال فريق “همة جنوبية” التطوعي، مبينًا أن السوق يبدأ نشاطه من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب ومن الساعة ٩ مساءً إلى الواحدة ليلاً، مشددًا خلال حديثه على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفايروس كورونا سواء على الأنشطة المُقامة أو حتى الزوار ومتابعة هذه الإجراءات الوقائية فعليًا داخل السوق عن طريق فرق الرقابة واللجان المعنية وأعضاء الفريق التطوعي.
بدوره، قدم محافظ بيشة شكره وتقديره لرئيس بلدية بيشة والجهات المنظمة والمشاركة بالسوق الرمضاني على جهودهم في التنفيذ والتنظيم.
الجدير بالذكر، فإن الغرفة التجارية ببيشة قدمت جائزة مالية من رئيس الغرفة التجارية صالح آل وتيد، وعضو الغرفة فايز السعدي، للأسر المشاركة المتميزة، والتي سيتم منحها للفائزين في نهاية الشهر الكريم.

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