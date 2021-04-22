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«حرس الحدود» يُنقذ 6 مواطنين بعد تعطل قاربهم بعرض البحر في جدة

«حرس الحدود» يُنقذ 6 مواطنين بعد تعطل قاربهم بعرض البحر في جدة

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«حرس الحدود» يُنقذ 6 مواطنين بعد تعطل قاربهم بعرض البحر في جدة

«حرس الحدود» يُنقذ 6 مواطنين بعد تعطل قاربهم بعرض البحر في جدة
http://almnatiq.net/?p=975554
المناطق_واس

تمكنت قوات حرس الحدود من إنقاذ ستة مواطنين تعرض قاربهم للعطل بعرض البحر بجدة.

صرّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، المقدم فارس بن مسفر المالكي، بأن الدوريات البحرية لمركز أبحر وخليج سلمان بقطاع جدة، تلقت بلاغاً على رقم الطوارئ (994) يفيد بتعرض قارب للعطل في عرض البحر، على متنه (6) مواطنين، حيث تم إنقاذهم، وهم بصحة جيدة، ومساعدتهم بقطر القارب إلى المرسى.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية أخذ الحيطة والحذر، وإجراء الصيانة الدورية لوسائطهم، وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات، حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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