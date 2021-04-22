شؤون الحرمين: فتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بفتح الدور الأول والسطح بتوسعة الملك فهد، مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد الرئيس العام أنه وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالتسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وتوفير بيئة تعبدية أمنة مطمئنة تحفها الروحانية والسكينة، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفتح الدور الأول بتوسعة الملك فهد والسطح، مع التأكيد على تطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات التي تضمن سلامة المعتمرين والقاصدين والزوار، ولما في ذلك من تسهيل عليهم وزيادة الطاقة الاستيعابية من المصلين الزوار.

كما شدد معاليه على منسوبي ومنسوبات الرئاسة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية مع التنبيه إلى ضرورة التعاون والتناغم التام مع الجهات المشاركة ذات العلاقة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، سائلاً الله للجميع دوام العون والتوفيق والسداد.