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“الدفاع المدني” يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة

“الدفاع المدني” يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=975571
المناطق_ الرياض

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم الجمعة 1442/9/11 هـ وحتى الثلاثاء الموافق 1442/9/15 هـ على أجزاء من مناطق المملكة.
وتتأثر جراءها من يوم الجمعة إلى الثلاثاء مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة, فيما ستتأثر يومي الجمعة إلى الأحد مناطق ( الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.
وستتأثر من يوم السبت إلى الثلاثاء مناطق ( الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل ) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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