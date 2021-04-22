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مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج (365) مجندة بالجوازات عبر تقنية الاتصال المرئي

مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج (365) مجندة بالجوازات عبر تقنية الاتصال المرئي
http://almnatiq.net/?p=975574
المناطق_واس

رعى معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم, حفل تخريج (365) مجندة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي الثالثة في مركز التدريب النسائي بمعهد الجوازات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتضمن البرنامج تدريبات عسكرية ميدانية, إضافة إلى البرامج التعليمية على أنظمة الجوازات التقنية، وكشف أساليب التزوير في الوثائق.
وفي نهاية الحفل, نقل معالي مدير عام الجوازات في كلمته تهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للخريجات، مثنياً على الجدية التي رافقت فترة تدريبهن، وضرورة استشعار المسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن.

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