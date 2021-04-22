احدث الأخبار

فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية تعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة
أبرز المواد
 إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير
أبرز المواد
 “رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة
أبرز المواد
 4 أنواع من الشاي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة.. والكشف عن آثاره السامة على الجسم!
أبرز المواد
 خطوات التسجيل في منصة «⁧أبشر»⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج (365) مجندة بالجوازات عبر تقنية الاتصال المرئي
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذر من جريمة الابتزاز وتوضح العقوبة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين: فتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 الصحة: تمديد العمل ٢٤ ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بالرياض
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: ضبط 7 طن من المنتجات الغذائية المخالفة في شقة سكنية بالدمام
أبرز المواد
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية تعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية تعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

أبرز المواد
إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير

إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير

أبرز المواد
“رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام

“رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام

أبرز المواد
“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة

“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة

أبرز المواد

خطوات التسجيل في منصة «⁧أبشر»⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي

خطوات التسجيل في منصة «⁧أبشر»⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=975577
المناطق_ الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس عبر حسابها في تويتر،خطوات التسجيل في منصة ⁧أبشر⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجيوللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وأتاحت الجوازات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين من التابعين، وللزوار حاملي تأشيرة الزيارة، الاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونياً من وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضحت “الجوازات” أنه بإمكان التابعين للمقيمين التسجيل في منصة “أبشر” بموجب رقم هوية مقيم، ولحاملي تأشيرات الزيارة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بموجب رقم الدخول “الحدود”، حيث يمكن لهذه الشرائح التسجيل وتفعيل الحساب في منصة “أبشر” من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات، أو القنوات الإلكترونية للبنوك السعودية المقدمة للخدمة.

يأتي ذلك استكمالاً للتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجوازات وقطاعات الوزارة الأخرى للمستفيدين، وتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقارّها، كما ستمكّن هذه الشرائح من الدخول إلى منصات الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بخدمة النفاذ الوطني الموحد باستخدام الهوية الرقمية الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر”.

خطوات التسجيل في الخدمة:

– الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلالالرابط

– تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم.
– تأكيد عملية التسجيل.
– تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر، ومن خلال البنوك السعودية.

روابط ذات صلة

فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية تعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية تعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة
إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير

إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير
“رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام

“رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*