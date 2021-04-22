4 أنواع من الشاي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة.. والكشف عن آثاره السامة على الجسم!

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يعتبر الشاي المشروب الأكثر شعبية في العالم، حيث يقوي مشروب الشاي جهاز المناعة ويبطئ عملية الشيخوخة.

واتضح أن تكرار شرب أنواع معينة من الشاي قد يتسبب بمشاكل صحية، وفقا لما نقله موقع “مير 2” الروسي، فيما أوضحت دراسة نشرت في مجلة “بيبليك هيلث نيتريشن”، أنه تم تحديد بعض أنواع الشاي التي تضر بالصحة وتتسبب في مشاكل تؤدي على تلف بعض الأجهزة في الجسم.

١- شاي السنفيتون: قد لا يُنصح بشرب شاي أوراق السنفيتون العشبي بسبب آثاره السامة على الكبد.

٢-شاي بالنعناع: يمكن أن يؤثر الاستهلاك المنتظم لشاي النعناع على صحتك، فقد يكون استهلاك الكثير من مشروب الشاي بالنعناع مزعجا وساما للجسم، وهذا لأن عنصر المنثول النشط في النعناع والمعروف بكافور النعناع، يؤثر ويدمر أنظمة التدفئة والتبريد البيولوجية لدينا، بحسب “سبوتنيك”.

٣- شاي بالليمون: يقول الخبراء أن شاي الليمون يحتوي على الرصاص أكثر من أنواع المشروبات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مستوى أعلى من الفلورايد والحموضة، وهذا يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وتقرحات الفم.

٤-شاي عرق السوس: يمكن لهذا النوع من الشاي أن يرفع ضغط الدم لهذا لا ينصح الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بشربه، وأيضا بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من مشاكل في ضغط الدم، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في استخدام شاي عرق السوس.