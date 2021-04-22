احدث الأخبار

“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة
أبرز المواد
 4 أنواع من الشاي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة.. والكشف عن آثاره السامة على الجسم!
أبرز المواد
 خطوات التسجيل في منصة «⁧أبشر»⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج (365) مجندة بالجوازات عبر تقنية الاتصال المرئي
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول الأمطار الرعدية الربيعية على بعض مناطق المملكة
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذر من جريمة الابتزاز وتوضح العقوبة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين: فتح الدور الأول وسطح توسعة الملك فهد للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 الصحة: تمديد العمل ٢٤ ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بالرياض
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: ضبط 7 طن من المنتجات الغذائية المخالفة في شقة سكنية بالدمام
أبرز المواد
 أمطار على منطقة تبوك
أبرز المواد
 «حرس الحدود» يُنقذ 6 مواطنين بعد تعطل قاربهم بعرض البحر في جدة
أبرز المواد
 المعارض الروسي نافالني يقاضي سلطات السجن بسبب منعه من قراءة القرآن
أبرز المواد
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة

“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة

أبرز المواد
4 أنواع من الشاي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة.. والكشف عن آثاره السامة على الجسم!

4 أنواع من الشاي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة.. والكشف عن آثاره السامة على الجسم!

أبرز المواد
خطوات التسجيل في منصة «⁧أبشر»⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي

خطوات التسجيل في منصة «⁧أبشر»⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد
مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج (365) مجندة بالجوازات عبر تقنية الاتصال المرئي

مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج (365) مجندة بالجوازات عبر تقنية الاتصال المرئي

أبرز المواد

“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة

“التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة
http://almnatiq.net/?p=975583
المناطق_ الرياض

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط الخدمات العامة.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في مؤسسة خدمات عامة بحي الملز بمدينة الرياض؛ حيث تبين تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، بالإضافة إلى عدم توافقها ومهنته (مندوب مبيعات)، وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة: mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة؛ منها: إدخال شريك جديد نظامي “سعودي أو غير سعودي” والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاقين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.

روابط ذات صلة

4 أنواع من الشاي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة.. والكشف عن آثاره السامة على الجسم!

4 أنواع من الشاي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة.. والكشف عن آثاره السامة على الجسم!
خطوات التسجيل في منصة «⁧أبشر»⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي

خطوات التسجيل في منصة «⁧أبشر»⁩ لمواطني مجلس التعاون الخليجي
مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج (365) مجندة بالجوازات عبر تقنية الاتصال المرئي

مدير عام الجوازات يرعى حفل تخريج (365) مجندة بالجوازات عبر تقنية الاتصال المرئي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*