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“رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام

“رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام

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“رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام

“رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=975586
المناطق_واس

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام، التي من بينها ترجمة خطب الجمعة، والكتب الإلكترونية، ووجبات إفطار صائم.
وتقوم الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية التابعة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالرئاسة، بتقديم خدمات إرشادية وتوجيهية وعلمية لقاصدات بيت الله الحرام ، وتنفيذ المبادرات المجتمعية والتوجيهات الإرشادية، وتنظم الدروس العلمية لقاصدات المسجد الحرام من معتمرات ومصليات.
وبينت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، أن الوكالة تقدم جميع الخدمات التوجيهية والعلمية لقاصدات المسجد الحرام سواء في مصليات النساء أو في المطاف والمسعى كما يتم خدمة شريحة مجتمعية كبيرة عن طريق تنفيذ العديد من المبادرات والدروس العلمية (عن بعد)، وتوزيع الكتب الإلكترونية عن طريق “الباركود”.
وأبانت الدكتورة الذويبي أن الوكالة تعتني بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم لهم خدمات متميزة من خلال مسارات خاصة بهم ومصليات؛ لتسهيل أداء مناسكهن وعباداتهن بكل يسر وسهولة كما تهتم الوكالة بتوفير خدمات ومصليات لكبار السن، وخدمة ترجمة لغة الإشارة للدروس والخطب.
وبينت أن الوكالة تقوم بالاستعداد لترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات منذ وقت مبكر وتُوزع السماعات وتزوّد المصليات بترددات البث، و”باركود” ضمن مبادرة (بلغتكم) في مصليات النساء لغير الناطقات باللغة العربية، للاستفادة من خطبة الجمعة وحصولهن على الفائدة المرجوة كما أن لديهم برنامج خاصا بالأطفال من خلال “باركود” كتيب غرس (السلسلة الرمضانية) يجري توزيعه داخل المصليات النسائية الخاصة بالأطفال.
وأكدت الذويبي توزيع عدة كتب إلكترونية بعدة لغات تهتم بصفة الحج والعمرة والأحكام الفقهية للصلاة والطهارة وغيرها من الكتب الدينية القيمة، حيث يتم عرض “باركود” بعدة لغات في مصليات النساء، لتحميل الكتب والاستفادة منها كما تقدم الوكالة وجبات الإفطار في مصليات النساء طوال شهر رمضان المباركة، وتتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مصليات النساء، للمحافظة على سلامة جميع زوار وقاصدي المسجد الحرام.

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