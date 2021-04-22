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إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير

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إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير

إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير
http://almnatiq.net/?p=975589
المناطق_عسير

أغلقت بلدية محافظة محايل عسير 18 محلاً مخالفاً خلال الجولات الرقابية التي قامت بها خلال الأيام الأربعة الماضية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية على المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة .
وأوضح رئيس بلدية محايل الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة سعادة أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” ، مبيناً أن البلدية ممثلة في فرق الرقابة الصحية قامت خلال أربعة أيام بعدد 105 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 56 مخالفة ومصادرة 305 كيلو جرام من المواد الغير صالحة للاستهلاك فضلاً عن إغلاق 18 محلاً مخالفاً .
وأضاف أن البلدية تحرص على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من قياس الحرارة واستخدام تطبيق توكلنا وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق وغيرها من تدابير الوقاية ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الرقم 940 .

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