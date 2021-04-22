التدريب التقني تشغل ثمان كليات تقنية وكليتين تخصصية للبنات مطلع العام القادم

المناطق_ الرياض

اعتمد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د . أحمد الفهيد ، عددا من المشاريع الخاصة بقطاع تدريب البنات استثمارا للدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ، و دعما للتوسع في توفير فرص تدريب للفتيات وتأهيلهن لسوق العمل شمل ذلك افتتاح كليتين تخصصية للبنات وثمان كليات تقنية للبنات في عدد من مناطق المملكة ابتداء من العام التدريبي القادم 1443 ه ومنها افتتاح الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء ، وافتتاح الكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض ، وافتتاح الكليات التقنية للبنات في كل من منطقة الرياض كلية شقراء والمجمعة والقويعية ووادي الدواسر ، وفي منطقة القصيم كلية عنيزة ، وفي منطقة عسير گلية بلقرن وكلية النماص ، وفي منطقة الجوف كلية القريات ، وستوفر هذه الكليات العديد من الفرص التدريبية لبرامج الدبلوم والذي يمنح مؤهل الشهادة الجامعية المتوسطة ، في التخصصات التالية : تقنيات الحاسب الآلي تخصص الدعم الفني وصيانة الآلات المكتبية وإدارة أنظمة الشبكات والوسائط المتعددة وتقنيات الويب والبرمجيات ، وكذلك التقنيات الإدارية تخصص التأمين و تخصص إدارة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ، وتقنيات السياحة تخصص إدارة الفعاليات والإرشاد السياحي ، وتقنيات التصميم والديكور ، وسيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة بإذن الله عند فتح بوابة القبول والتسجيل بعد اكتمال متطلبات التشغيل ، وبهذا يصبح إجمالي عدد الكليات التقنية للبنات تسعة وثلاثون كلية على مستوى مناطق المملكة ، ويأتي ذلك انطلاقا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع مشاركة المرأة الاقتصاد الوطني ، من خلال إتاحة فرص التدريب لها في المجالات التقنية والمهنية التي تحقق اكتسابها للمهارات والمعارف المتميزة في هذا المجال .