تكليف زيدان الشمري مساعداً للمدير العام للتعليم للخدمات المساندة بمحافظة الأحساء

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صدر قرار معالي نائب وزير التعليم بتكليف الأستاذ زيدان بن عبيد الشمري مساعداً للمدير العام للتعليم للخدمات المساندة بمحافظة الأحساء.

ويعد “الشمري” من الكفاءات الوطنية المتميزة ونجح في شغل عدة مناصب أخرها مديراً إدارة المراجعة الداخلية.‪ ‬

من جانبه أعرب الأستاذ زيدان الشمري عن خالص شكره وتقديره لمعالي نائب وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد وسعادة المدير العام لتعليم الاحساء الأستاذ حمد العيسى، على هذه الثقة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يوفقه وأن يكون عند‪ ‬حسن الظن لخدمة هذا الوطن الغالي .

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وأكد” الشمري” أن ذلك حافزاً للمزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن.