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الرئاسة العامة لشؤون الحرمين : تطلق أيقونة “بادر” لاستقبال المبادرات والمقترحات الهندسية

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين : تطلق أيقونة “بادر” لاستقبال المبادرات والمقترحات الهندسية
http://almnatiq.net/?p=975604
المناطق_واس

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على موقعها الإلكتروني الرسمي أيقونة (بادر) الخاصة باستقبال المبادرات والمقترحات الهندسية من روّاد وقاصدي بيت الله الحرام ومتصفحي الموقع من أفراد وجهات وشركات مختلفة؛ بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وضمان توفير أرقى مستوى من الخدمات في الحرم المكي الشريف.
وأفاد مدير إدارة المبادرات الهندسية المهندس أحمد بن مسفر الحربي أن جميع المبادرات الواردة للأيقونة تُوضع على مسار إجرائي متبع، يتضمن التواصل مع مقدمها، وإيضاح الأفكار للنظر في مدى إمكانية تنفيذها بالمسجد الحرام، والرفع بها إلى الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية بعد استيفاء جميع الجوانب الهندسية والفنية المتعلقة بالمبادرة.
وأضاف الحربي أن ذلك يأتي امتداداً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرامية إلى تسخير جميع الخدمات الهندسية والتقنية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات لأجل توفير خدمة متكاملة تليق بضيوف بيت الله الحرام، وبإشراف مباشر من قبل وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي.

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