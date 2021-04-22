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ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=975607
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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