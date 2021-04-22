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وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض

وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض

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وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض

وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض
http://almnatiq.net/?p=975610
المناطق_واس

نظمت وزارة الثقافة فعالية “جداريات الخط العربي” في مجمع الرياض بارك، مساء اليوم ، وذلك ضمن احتفاء الوزارة بعام الخط العربي 2021.
وتتضمن فعالية “جداريات الخط العربي” التي تستمر ثلاثة أيام رسمةً جدارية بالمجمع “الرياض على واجهتين يبلغ عرضهما 88 متر وبارتفاعٍ يصل إلى ثلاثة أمتار، ويشارك في تنفيذها ثمانية فنانين تشكيليين هم: نورة بن سعيدان، ونورة بن غشيان، وراشد المتيعب، ونوف العبدالكريم، وسعدية إبراهيم جمال، ودعد الدهامي، وعبدالكريم خونجة، وحنتوش. وسيحظى الزوار بفرصة مشاهدة الفنانين وهم يعملون على رسم الجدارية.
وتأتي هذه الفعالية انطلاقاً من اهتمام وزارة الثقافة بتشجيع مختلف أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، وحرصها على ابتكار أنشطة داعمة لمبادرة “عام الخط العربي” تعزز من حضورها في المجتمع، وتسمح بمشاركة الزوار إلى جانب الخطاطين والفنانين من الجنسين لخوض تجربة إبداعية تجمع بين الخط العربي كهويةٍ ثقافية وفن “الغرافيتي” تحت سقفٍ واحد.
وتعد “جداريات الخط العربي” واحدة من فعاليات وأنشطة متعددة تنفذها الوزارة تحت مظلة مبادرة “عام الخط العربي” وضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي أطلقتها الوزارة العام المنصرم ومددتها لعامٍ إضافي احتفاءً بالخط العربي كرمز للهوية الثقافية العربية، ومصدراً لإلهام للفنانين عبر التاريخ، وعنصراً ثقافياً أساسياً في تاريخ الحضارة العربية.
// انتهى //

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