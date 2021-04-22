توقيع شراكة مجتمعية بين مؤسسة أريس الوقفية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات

المناطق_ الرياض

وقعت مؤسسة أريس الوقفية عقد اتفاقية شراكة مجتمعية مع المديرية العامة لمكافحة المخدارات وذلك بمقر المؤسسة بالرياض اليوم .

وتهدف هذه الاتفاقية للتعاون المشترك بين مؤسسة اريس الوقفية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في مجالات البرامج، والأنشطة التوعوية لرفع الوعي بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع.

كما تعمل مؤسسة أريس الوقفية تحت منظومه العمل الخيري والتطوعي وتهدف إلى سد احتياجات المجتمع المحلي وخصوصا الأسر الاشد حاجه وتقدم المؤسسة خدمات متنوعة لأكثر من ٦٠٠ أسرة و ٥٠٠٠ فرد حيث تنطلق رؤيتها بمنطلقات الريادة والخدمة الاجتماعية وإيجاد الحلول السريعة والمبتكرة لكل ما يخدم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني للمساهمة في تحويل الأسر المحتاجة إلى أسر تنموية قادره على إعالة نفسها.