احدث الأخبار

الأمير تركي بن محمد: كلمة خادم الحرمين بقمة المناخ أظهرت جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي
أبرز المواد
 توقيع شراكة مجتمعية بين مؤسسة أريس الوقفية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات
أبرز المواد
 المملكة تشارك في الاحتفال بـ “اليوم العالمي للأرض”
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض
أبرز المواد
 ضبط 98 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
أبرز المواد
 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين : تطلق أيقونة “بادر” لاستقبال المبادرات والمقترحات الهندسية
أبرز المواد
 تكليف زيدان الشمري مساعداً للمدير العام للتعليم للخدمات المساندة بمحافظة الأحساء
أبرز المواد
 التدريب التقني تشغل ثمان كليات تقنية وكليتين تخصصية للبنات مطلع العام القادم
أبرز المواد
 فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية تعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة
أبرز المواد
 إغلاق 18 محلاً مخالفاً خلال 4 أيام بمحايل عسير
أبرز المواد
 “رئاسة الحرمين” تقدم عدداً من البرامج التوجيهية والعلمية النسائية لقاصدات وزائرات المسجد الحرام
أبرز المواد
 “التجارة” تشهِّر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر التجاري في نشاط الخدمات العامة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة” تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع انتشار كورونا.. وتُعلن تسجيل ( 1055) حالة مؤكدة

الأمير تركي بن محمد: كلمة خادم الحرمين بقمة المناخ أظهرت جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي

الأمير تركي بن محمد: كلمة خادم الحرمين بقمة المناخ أظهرت جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي

أبرز المواد
توقيع شراكة مجتمعية بين مؤسسة أريس الوقفية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات

توقيع شراكة مجتمعية بين مؤسسة أريس الوقفية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات

أبرز المواد
المملكة تشارك في الاحتفال بـ “اليوم العالمي للأرض”

المملكة تشارك في الاحتفال بـ “اليوم العالمي للأرض”

أبرز المواد
وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض

وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض

أبرز المواد

الأمير تركي بن محمد: كلمة خادم الحرمين بقمة المناخ أظهرت جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي

الأمير تركي بن محمد: كلمة خادم الحرمين بقمة المناخ أظهرت جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي
http://almnatiq.net/?p=975620
المناطق_ الرياض

نوه الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمام “قمة القادة حول المناخ ” الافتراضية، التي انطلقت اليوم الخميس، بحضور 40 من قادة دول العالم، من مضامين أكدت جهود المملكة ومبادراتها النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، التي تمثل جزءاً مهمًّا وحيويًّا ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تضمنت الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة…، وغيرها.

وقال سموه: “إن كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- أظهرت الدور المؤثر للمملكة وحرصها على البيئة ومكوناتها، والتي تجسدت خلال استضافة المملكة لقمة العشرين وإطلاقها مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية، وصولاً إلى المبادرتين التي أطلقهما سمو سيدي ولي العهد ـ حفظه الله ـ ( السعودية الخضراء)، و(الشرق الأوسط الأخضر)، بالإضافة إلى ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ عن استضافة المملكة لمنتدى عن مبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام “.

واختتم سموه تصريحه قائلاً: “إن هذه الجهود تعد امتداداً لمبادرات أخرى تجسد حرص القيادة ـ حفظها الله ـ على كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة ومنها صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء المحميات الملكية بهدف تطويرها في شتى المجالات للمحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز الغطاء النباتي مما ينعكس إيجاباً على الحياة البيئية وأن تكون متنفساً للمواطنين والزائرين للمملكة “.

روابط ذات صلة

توقيع شراكة مجتمعية بين مؤسسة أريس الوقفية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات

توقيع شراكة مجتمعية بين مؤسسة أريس الوقفية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات
المملكة تشارك في الاحتفال بـ “اليوم العالمي للأرض”

المملكة تشارك في الاحتفال بـ “اليوم العالمي للأرض”
وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض

وزارة الثقافة تنظم “جداريات الخط العربي” في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*