التعليم تعلن عن تنظيم أعمال الدور الثاني وإجازات العام الدراسي الحالي لهذه المراحل

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أعلنت وزارة التعليم،اليوم، عن تنظيم أعمال الدور الثاني، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي، لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: نظراً لانتهاء اختبارات الدور الأول في المرحلة الابتدائية، واستكمال خطط المعالجة والدعم؛ تعلن وزارة التعليم عن تنظيم أعمال الدور الثاني، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي؛ لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة.