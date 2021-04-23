وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف الإجراءات والتدابير الاحترازية

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تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية؛ لضمان صحة وسلامة المصلين، ولتسهيل عملية وصولهم للمسجد النبوي الشريف من خلال آلية معينة وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وخصصت الوكالة 14 بابا من الساحات للدخول للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية ( 338 ، 334 ، 335 ، 3329 ، 3328 ) ومن الجهة الجنوبية ( 309 ، 303 ، 365 ) أما عن الجهة الغربية ( 320 ، 316 ، 315 ، 311 ) وبابي (364 ،351 ) من الجهة الشرقية.

وأوضحت الوكالة أن عملية التأكد من الحالة الصحية للمصلين تنفذ عند المداخل الخارجية المخصصة، ويسمح بالدخول لحالات ( محصن ، محصن جرعة أولى ، محصن متعافٍ ) من خلال إبراز تطبيق توكلنا.

وأشارت إلى أنه بعد دخول المصلين إلى ساحات المسجد النبوي يتم دخولهم إلى المسجد النبوي بكل يسر وسهولة ، ويُتأكد من الحالة الصحية للمصلين في جميع مداخل مواقف السيارات في الأربعة جهات من المسجد النبوي ( الغربية . والجنوبية . والشمالية . والشرقية ) حيث يوجد للمواقف 5 مداخل ومخارج، من الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق – رضي الله عنه -، ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء، ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبدالمحسن، ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز رحمه الله.