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أمانة جدة تنظم ورشة عمل عن الابتكار والملكية الفكرية

أمانة جدة تنظم ورشة عمل عن الابتكار والملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=975629
المناطق_واس

أقامت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية أمس, ورشة عمل عن بعد بعنوان ” الابتكار والملكية الفكرية ” وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار .
وتهدف ورشة العمل لنشر وتعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية، والإسهام في تشجيع الأفكار الابتكارية التي تسهم في إيجاد حلول إبداعية لتحديات القطاع البلدي، وتحسن الخدمات البلدية وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية، بما يسهم في إنشاء مدن عصرية مستدامة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة2030.
وناقشت الورشة محاور رئيسة تضمنت الملكية الفكرية ومجالاتها إضافة إلى تسليط الضوء على تاريخ الملكية الفكرية في المملكة وأمثلة عنها.

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