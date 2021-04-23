أمين الجوف يدشن مبادرة “ممتثل” لتعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

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دشن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان, مبادرة “ممتثل” على مستوى الأمانة والبلديات التابعة لها، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز الوعي بأهمية الإجراءات الاحترازية، وزيادة نسبة امتثال المنشآت التجارية والأفراد لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بمشاركة النادي التطوعي بالأمانة.

حيث أطلق المهندس الشرعان فعاليات الحملة من خلال الشاشة الذكية، كما لُون خلال التدشين شعار الحملة، وقُدمت هدايا للزوار.

وشارك أمين المنطقة في الفعاليات الميدانية بالأسواق والأماكن العامة من خلال وضعه ملصق شعار “ممتثل” على واجهة عدد من المحال المثالية الملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية، كما شارك بوضع ملصق الحملة على سيارة المراقبين الصحيين.

وخصصت الأمانة ضمن فعاليات المبادرة مركزا لتقديم لقاح كورونا للموظفين من منسوبي ومنسوبات الأمانة وأسرهم والبلديات التابعة، بالتعاون مع الصحة، التي تأتي ضمن حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الدائمة لحث الجميع على أخذ اللقاح بالطرق الميسرة.

وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على دعم وإنجاح المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت، وزيادة الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لدى مختلف شرائح المجتمع، لرفع مستوى الامتثال لتدابير الوقاية والحد من الوباء والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.