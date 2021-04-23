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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل : عقد الاختبارات حضورياً لا يشكل مصدراً محتملا للعدوى

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جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل : عقد الاختبارات حضورياً لا يشكل مصدراً محتملا للعدوى

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل : عقد الاختبارات حضورياً لا يشكل مصدراً محتملا للعدوى
http://almnatiq.net/?p=975638
المناطق_فتحيه عبدالله

أكدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في بيان لها أنه إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية عقد الاختبارات النهائية حضوريا في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وما صاحب ذلك من تخوف لدى البعض حيال الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة عدوى فيروس كورونا “كوفيد – 19” ، تؤكد الجامعة حرصها التام على صحة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات وكافة منسوبيها، وسعيها الدائم لتوفير البيئة المناسبة لأداء اختباراتهم في جو تسوده السكينة والطمأنينة.

وأضاف البيان أنه صدر توجيه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية – حفظه الله – بتكليف لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة للوقوف على الإجراءات الاحترازية وكفايتها، وحيث أتمت اللجنة مهمتها وزيارة الجامعة وتفقدت منشآتها ومراكز الاختبارات وانتهت اللجنة إلى سلامة الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجامعة ومناسبة البيئة والتجهيزات لعقد الاختبارات حضوريا.

كما أكدت اللجنة أن حضور الاختبارات لا يشكل مصدرا محتملا للعدوى، وفي ضوء ذلك تؤكد الجامعة لأولياء الأمور الأعزاء ولأبنائها وبناتها الطلاب والطالبات حرصها على سلامة إجراءاتها الأكاديمية والتنظيمية وحفاظها على جودة العملية التعليمية والتقويم، كما أن طبيعة تخصصاتها تتطلب إجراء الاختبارات حضوريا.

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