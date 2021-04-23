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مختبر أمانة منطقة تبوك ينفذ أكثر من 120 زيارة ميدانية خلال عشرة أيام

مختبر أمانة منطقة تبوك ينفذ أكثر من 120 زيارة ميدانية خلال عشرة أيام
http://almnatiq.net/?p=975641
المناطق_واس

نفذ مختبر أمانة منطقة تبوك البيئي الرئيس والمتنقل خلال العشرة أيام الماضية من شهر رمضان المبارك أكثر من 120 زيارة ميدانية على أسواق الخضار واللحوم للتأكد من سلامتها وتطبيق الاشتراطات الصحية والحصول على شهادات صحية.
وأوضح مدير المختبر البيئي بأمانة المنطقة المهندس عبدالعزيز الرقابي, أنه جرى خلال الـ 10 أيام الماضية سحب (80) عينة من الخضار والفواكه في السوق المركزي والمجمعات والأسواق الكبرى وفحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من متبقيات, مضيفاً أن المختبر قام بما يزيد على (120) زيارة ميدانية على عدد من أماكن بيع الأغذية الطازجة والمصنعة ومحطات تحلية وتنقية المياه غير الخاضعة لمراقبة هيئة الغذاء والدواء و المطاعم داخل المدينة تم خلالها عمل (183) فحصا ظاهريا منها (80) فحصاً لزيت القلي و (103) فحوص لطازجية اللحوم والأسماك، كما قام المختبر بـ (490) قياس حرارة بالغرس و (440) قياس حرارة بالأشعة، و سحب (26) عينة تنوعت ما بين لحوم وزيوت قلي ومواد أولية, أُتلف على إثرها ( 78) كجم من الأطعمة غير الصالحة للاستخدام.
وبين المهندس الرقابي أن أعمال المختبر المتنقل مستمرة حتى خارج أوقات الدوام الرسمي، حرصاً على سلامة الجميع، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرصدونها على رقم البلاغات “940” على مدار الساعة.

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