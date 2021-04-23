أول تعليق من أمانة القصيم بشأن فيديو إنشاء حديقة في بريدة بـ 19 مليون ريال

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أصدرت أمانة منطقة القصيم توضيحا بشأن مقطع الفيديو المتداول حول إنشاء حديقة بحي الريان بمدينة بريدة بقيمة (١٩) مليون ريال.

وقالت في بيان صباح اليوم، إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول إنشاء حديقة بحي الريان بمدينة بريدة بقيمة (1٩) مليون ريال.

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم عبدالكريم اليوسف بأن المعلومات المشار إليها غير صحيحة

حيث إن المشروع وحسب مسماه “إنشاء وتطوير ساحات بلدية بمدينة بريدة” يشمل على (١٧) موقع بأحياء متفرقة بمدينة بريدة لأعمال إنشاء وتطوير ساحات بلدية وحدائق ومضامير مشاة.

وأشار إلى أن الأمانة تأسف على نشر المعلومات المغلوطة والتي تسيء للأجهزة الحكومية وتؤكد أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية والنظامية بحق صاحب المقطع.