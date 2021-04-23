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معهد العاصمة النموذجي يتلقى خطاب شكر من هيئة الرياض

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معهد العاصمة النموذجي يتلقى خطاب شكر من هيئة الرياض

معهد العاصمة النموذجي يتلقى خطاب شكر من هيئة الرياض
http://almnatiq.net/?p=975653
المناطق_ الرياض

تلقى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي الأستاذ عادل الطخيم  خطاب شكر وتقدير من مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض الأستاذ عبدالله الشبانات على مشاركة المعهد الفعالة في حملة (الصلاة نور) .وكان المعهد قد شارك في حملة (الصلاة نور) ضمن الشراكة بين  وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستمرت خلال الفصل الدراسي الثاني وكانت المشاركات عن بُعد نظراً لضروف جائحة كورونا وتم خلالها  نشر أعمال الطلاب من كلمات توعوية وفيديوهات ورسومات عبر حسابات التواصل التابعة للمعهد وكذلك تفعيل أداء الصلوات خلال اليوم الدراسي عبر منصة مدرستي وغرس تعظيمها في نفوس الطلبة .كذلك تلقى مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري خطاب شكر مماثل لنجاح الحملة الاعلامية لبرنامج (الصلاة نور).

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