جمعية البر بأبها تبدأ العمل في مشروع زكاة الفطر 1442هـ

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بموافقة كريمة من سمو أمير منطقة عسير – حفظه الله – بدأت جمعية البر بأبها اليوم الخميس 10 رمضان 1442هـ العمل في مشروع زكاة الفطر لهذا العام 1442هـ في موقعها على الحزام الدائري خلف جامع الملك فهد.

حيث يتم استقبال زكاة الفطر بمبلغ عشرين ريالاً للفرد الواحد لتقوم الجمعية بإخراجها أرز على المحتاجين في الوقت الشرعي، وحددت فترة استقبال الزكاة من 10 رمضان إلى 29 رمضان 1442هـ، كما خصصت الجمعية حساباً بنكياً خاصاً بزكاة الفطر تيسيراً على المزكين لدفع زكاتهم في ظل جائحة كورونا .

أوضح هذا فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس مبيناً أن المخيم قد هُيأ ليتوافق مع الأنظمة المعمول بها من ناحية التباعد والاحترازات الصحية متمنياً للجميع السلامة والصحة والعافية وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.