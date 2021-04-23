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طالبات اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد يترجمن 50 مقالا علميًّا لـ”ويكي دوّن”

طالبات اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد يترجمن 50 مقالا علميًّا لـ”ويكي دوّن”
http://almnatiq.net/?p=975662
المناطق_عسير

ساهمت جامعة الملك خالد ممثلة في فريق من طالبات كلية اللغات والترجمة بترجمة (50) مقالا علميًّا، غطت مواضيع طبية ونفسية وهندسية، بالإضافة الى موضوعات علمية أخرى لم يسبق ترجمتها للعربية من قبل.

وقال عميد كلية اللغات والترجمة الدكتور عبدالله بن مفرح آل ملهي “انطلقت المبادرة من واقع أهمية المشروع، حيث إن عدد المتابعين لموقع (ويكي دون) يزيد على (4) ملايين متابع؛ ولذلك تسعى جامعة الملك خالد ممثلة في كلية اللغات والترجمة إلى مواصلة جهودها في إثراء المشروع وذلك بإشراك المزيد من طلابها وطالباتها لزيادة عدد المقالات المترجمة وتنوعها واستمرار هذا الجهد بما سيعود بالفائدة لفرق العمل وللمشروع بشكل عام”.

هذا وقد أشرف على مشاركة طالبات كلية اللغات والترجمة عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور فهد عطيف، ويأتي ذلك بعد أن ترجمت طالبات كلية العلوم والآداب بأحد رفيدة خلال الفترة الماضية أكثر من 400 مقال في ذات الاتجاه.

يذكر أن “ويكي دوّن” هو مشروع سعودي يهدف لإثراء المحتوى الرقمي السعودي والعربي والإسلامي ضمن موسوعة ويكيبيديا الحرة، وهذا المشروع تتبناه دارة الملك عبد العزيز وتشارك فيه العديد من الجهات ومنها الجامعات السعودية والملحقيات الثقافية خارج المملكة، ويأتي من ضمن أهدافه تعريف وتثقيف المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية بعمق وتاريخ وحضارة المملكة والعالم العربي والإسلامي.

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