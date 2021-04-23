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الإطاحة بمواطن ومقيم انتحلا صفة رجال الأمن في مكة المكرمة

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الإطاحة بمواطن ومقيم انتحلا صفة رجال الأمن في مكة المكرمة

الإطاحة بمواطن ومقيم انتحلا صفة رجال الأمن في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=975685
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى إيقافهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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