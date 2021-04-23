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“المنافسة”: غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال عقوبة هذه الممارسات

“المنافسة”: غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال عقوبة هذه الممارسات
http://almnatiq.net/?p=975690
المناطق - الرياض:

وجهت الهيئة العامة للمنافسة، تحذيرًا للمنشآت من إبرام الاتفاقيات أو العقود بينها سواء كانت مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المُترتب عليها الإخلال بالمنافسة.    

وأوضحت أن عقوبات تلك المُخالفة وفقاً للمادة 19 من نظام المنافسة، تشمل غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المُخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات.    

واشارت إلى أن العقوبات تتضمن أيضاً إيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، مع نشر القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقة المُخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية. 

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