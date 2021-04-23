تويتر يسمح لمستخدميه تغريد الصور بدقة 4K

المناطق - وكالات:

أتاحت شركة تويتر، أمس الخميس 22 إبريل، لمستخدميها بتغريد صور بدقة 4K، عبر نظامي التشغيل أندرويد من غوغل و آي أو إس من أبل.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي: حان الوقت لتغريد تلك الصور عالية الدقة – خيار تحميل وعرض صور 4K على Android و iOS متاح الآن للجميع.

وأضافت: لبدء تحميل الصور وعرضها بدقة 4K، قم بتحديث تفضيلات الصور عالية الجودة في إعدادات استخدام البيانات.

وتدعم نسخة الويب من المنصة الصور عالية الدقة، بدقة تصل إلى 4096×4096 بكسل، أما تطبيقات الأجهزة المحمولة فاقتصرت على نصف تلك الدقة فقط، وبدقة قصوى تبلغ 2048×2048 بكسل.

واختبرت تويتر في وقت سابق من هذا العام تحميل الصور بدقة 4K لمستخدمي الهاتف المحمول، ويبدو أن تلك الاختبارات سارت على ما يرام، حيث يتم الآن طرح الميزة لجميع المستخدمين.